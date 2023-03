Tschechien - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2023

Auch in der Qualifikationsgruppe E für die UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland treffen die zwei vermeintlichen Top-Favoriten gleich am ersten Spieltag aufeinander: Tschechien empfängt am Freitag in Prag die Auswahl von Polen. Da noch Albanien, die Färöer und Moldawien in die gleiche Gruppe gelost wurden, dürfen beiden Nationen zurecht auf ein Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr hoffen. Zum Quali-Auftakt erwarten die Buchmacher ein recht ausgeglichenes Spiel, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Wir spielen mit einer Quote von 1,80 bei Happybet die Wette „Beide Teams treffen“.