Carlos Alcaraz vermisst Duelle mit Jannik Sinner. Vor dem Laver Cup lobt der Spanier zudem Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz hat vor dem Laver Cup seine besondere Wertschätzung für Jannik Sinner unterstrichen – und große Worte für Alexander Zverev gefunden.

„Er ist im Moment wahrscheinlich der beste Spieler der Welt“. sagte Alcaraz – und ergänzte mit Blick auf den Laver Cup am Wochenende: “ Ihn an unserer Seite und in unserem Team zu haben, wird an diesem Wochenende großartig.“

Nach mehr als vier Monaten Zwangspause wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk meldete sich der Spanier bei den US Open zurück und erreichte trotz fehlender Matchpraxis das Viertelfinale. Dort unterlag er Ben Shelton nach vier Stunden und 28 Minuten mit 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 6:7 – ein Comeback, das ihm vor allem körperlich Selbstvertrauen gab.

Carlos Alcaraz (l.) zusammen mit Jannik Sinner Carlos Alcaraz (l.) zusammen mit Jannik Sinner © IMAGO/MAXPPP

Die lange Auszeit von Alcaraz und Sinners Knieverletzung haben das Duell der beiden Ausnahmeprofis in dieser Saison fast vollständig ausgebremst. Nur im Finale von Monte-Carlo standen sie sich gegenüber – Sinner gewann und übernahm anschließend die Weltranglistenspitze.

Alcaraz: Zverev? „Momentan der beste Spieler der Welt“

Alcaraz sagte über den Italiener: „Ich vermisse ihn, ich vermisse es, ihn bei Turnieren zu sehen und gegen ihn zu spielen. Er bringt mich dazu, ein besserer Spieler zu werden. Die Fans warteten auf diese Matches“, betonte der 23-Jährige.

Beim Laver Cup läuft Alcaraz nun für Team Europe auf – gemeinsam mit Zverev, den er nach dessen US-Open-Triumph besonders hervorhob. Team Europe trifft in der dreitägigen Mannschaftskonkurrenz in der O2 Arena auf Team World, angeführt von Kapitän Yannick Noah.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.