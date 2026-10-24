Gabriela Sabatini war einst eine große Konkurrentin von Steffi Graf, meist hatte die "Gräfin" das bessere Ende für sich. Sabatinis von mentalen Problemen behinderte Karriere endete früh - heute vor 30 Jahren. Erfolg hat sie heute in einer anderen Branche.

Mit ihren 40 teilweise legendären Matches gelten Rafael Nadal und Roger Federer als die größten Dauerrivalen der Tennis-Historie. Doch schon weit vor dem Duo hatten Steffi Graf und Gabriela Sabatini die Sportwelt bereits jahrelang gefesselt. Denn auch die beiden Spielerinnen lieferten sich satte 40 Duelle.

Meistens zog Sabatini den Kürzeren gegen diese Deutsche mit den unfassbar schnellen Beinen. 40-mal standen sich Graf und Sabatini in jenem so ereignisreichen Tennis-Jahrzehnt von 1985 bis 1995 gegenüber, 29-mal machte Graf den letzten Punkt. Am heutigen Samstag vor 30 Jahren, am 24. Oktober 1996, beendete Sabatini früh ihre Karriere – und hat sich seither ähnlich wie Graf eher rar gemacht.

Und das entspricht dem Naturell der Argentinierin. Das große Scheinwerferlicht lag ihr nämlich eigentlich gar nicht. Am 16. Mai 1970 in Buenos Aires geboren, hasste Sabatini sogar die Aufmerksamkeit. Der argentinischen Zeitung La Nación offenbarte die Rechtshänderin sogar, sie habe schon in der Jugend absichtlich verloren.

„Die Angst, als Turniersiegerin öffentlich reden und vor die Presse treten zu müssen, hat mich gelähmt. Ich konnte nicht mehr frei aufspielen, mein Kopf war völlig zu“, sagte sie.

Sabatini scheiterte oft an den Nerven

Die Angst vor dem Gewinnen zog sich bis zu ihrem Karriereende mit nur 26 Jahren durch. Und deshalb stehen in der Statistik für eine dermaßen begabte Spielerin auch „nur“ 27 Titel zu Buche, darunter der bei den US Open 1990, als sie das erste und einzige Mal ein Grand-Slam-Finale gegen Graf gewann. 1991 trennten Sabatini zwei Punkte vom Wimbledonsieg, ehe Graf das Match an sich riss und den dritten Satz mit 8:6 gewann. 1988 war Sabatini die Gegnerin, als Graf bei Olympia in Seoul den Matchball zu ihrem legendären Golden Slam verwandelte. Im selben Jahr gewann das Doppel Graf/Sabatini den Titel in Wimbledon.

Gabriela Sabatini und Steffi Graf waren Dauerrivalinnen Gabriela Sabatini und Steffi Graf waren Dauerrivalinnen © IMAGO/teutopress

Häufig wird vergessen, welch riesiges Potenzial die schüchterne Ex-Spielerin hatte. Sabatini war gerade 15 Jahre alt, als sie 1985 erst im Halbfinale der French Open in Paris an US-Legende Chris Evert scheiterte. Sie fühlte sich wie so viele Sandplatzspezialisten an der Grundlinie am wohlsten, von dort aus konnte sie das Geschehen mit ihrem variablen Spiel mit viel Topspin auf beiden Seiten gut kontrollieren.

DEINE MEINUNG

Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Teen Sensation aus Buenos Aires an die Spitze der Weltrangliste klettern würde, doch bis dorthin sollte sie es nie schaffen. Platz drei war Endstation für Sabatini – und das hatte auch viel mit Steffi Graf zu tun. Zum Masters nach New York reiste Sabatini 1996 schließlich noch an, erklärte aber noch vor Turnierbeginn ihren Rücktritt. Wer gewann das Turnier wenige Tage später? Natürlich Steffi Graf.

„Sie war meine größte und beste Rivalin“, sagte Sabatini vor ein paar Jahren der Welt. Eine Rivalität gibt es längst nicht mehr. „Wir sind gute Freundinnen. Es war etwas Besonderes mit uns.“

Sabatini war nur 26 Jahre, als sie mit dem Tennis Schluss machte – die Psyche spielte auch dabei eine tragende Rolle: „Ich konnte es mental nicht mehr aushalten“, sagte Sabatini später: „Du sagst dir: ‚Ich will nicht mehr spielen. ich will nicht mehr hier sein.‘ Irgendwann fühlst du dich indifferent – und ich wollte nicht mehr weitermachen.“

„Dafür bin ich Deutschland dankbar“

Sabatini ist seit 2006 Teil der Hall of Fame des Tennis und bis heute ein gern gesehener Gast bei Tennis-Events, ihre Hauptbeschäftigung hat sie sich jedoch in einem anderen Bereich gesucht.

Gabriela Sabatini als Zuschauerin bei den French Open 2025 Gabriela Sabatini als Zuschauerin bei den French Open 2025 © IMAGO/PsnewZ

Bereits kurz nach dem Ende ihrer Karriere hatte sie ein Parfüm ihres Namens auf den Markt gebracht, das Duftwasser war ein bemerkenswerter Erfolg. Mittlerweile stammen fast 20 Damen- und Herrendüfte aus ihrer eigenen Produktion.

Die acht Millionen Euro an eingespielten Preisgeldern hat sie mittlerweile längst übertroffen. Kurios: Dank ihrer Rivalität mit Graf ist Sabatini vor allem in Deutschland unvergessen. „Deutschland ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Märkte für mein Parfüm. Dafür bin ich Deutschland dankbar“, sagte sie.

Ihr Privatleben hält Sabatini aus der Öffentlichkeit heraus, sie lebt in der Schweiz.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)