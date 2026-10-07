Daniil Medvedev besucht nach seiner Disqualifikation gegen Novak Djokovic den verletzten Zuschauer im Krankenhaus.

Daniil Medvedev hat den von ihm getroffenen Zuschauer nach seiner Disqualifikation bei den China Open im Krankenhaus besucht. Der Russe überreichte dem Fan nach Berichten mehrerer Medien einen personalisierten Schläger, auf dessen Griff „Es tut mir leid“ stand. Der Zuschauer soll keine schweren Verletzungen davongetragen haben.

Im Halbfinale gegen Novak Djokovic hatte Medvedev beim Stand von 5:7, 3:5 und 15:15 einen Ball nach einem verlorenen Punkt in die Tribüne geschlagen. Der Ball traf einen Zuschauer in der ersten Reihe im Bereich des linken Auges. Schiedsrichter Mohamed Lahyani und die Turnierverantwortlichen entschieden auf Disqualifikation, Djokovic erreichte damit das Finale, das er gewann.

Daniil Medvedev wurde im Match gegen Novak Djokovic disqualifiziert Daniil Medvedev wurde im Match gegen Novak Djokovic disqualifiziert © IMAGO/Xinhua

Medvedev verliert Preisgeld und Punkte

Medvedev akzeptierte die Entscheidung ohne Diskussion und entschuldigte sich unmittelbar nach dem Vorfall. „Es war zu 100 Prozent ein Unfall. Man sieht, dass ich den Ball nicht wütend geschlagen habe“, sagte der Russe. Durch den Ausschluss verliert er das in Peking erspielte Preisgeld von rund 220.000 US-Dollar sowie 200 Weltranglistenpunkte; eine gesonderte ATP-Geldstrafe war zunächst nicht bestätigt.

Der Zwischenfall reiht sich in eine lange Liste emotionaler Ausbrüche Medvedevs auf dem Platz ein. Schon bei den US Open 2019 hatte er gesagt: „Ich kann nur sagen, dass ich im normalen Leben ein wirklich ruhiger Mensch bin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, warum meine Dämonen herauskommen, wenn ich Tennis spiele.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.