Viertelfinale in Wien reicht: Zverev schon bald die Eins?

Der Hamburger benötigt nur noch zwei Siege in Österreich, dann wäre die Erfüllung seines Traums am 2. November perfekt.

Nach seiner kurzen Pause ist Alexander Zverev zurück auf der Tennistour – und könnte beim Turnier in Wien bereits den Sprung auf Rang eins der Weltrangliste perfekt machen. Anders als die ATP zunächst berichtet hatte, reicht dem Hamburger trotz des kürzlich verpassten Turniersiegs in Shanghai in Österreichs Hauptstadt ein Viertelfinaleinzug, um am 2. November erstmals das Ranking im Männertennis anzuführen.

Am Montag trifft Zverev in der ersten Runde auf Martín Landaluce aus Spanien. Sollte sich der Favorit durchsetzen, braucht er danach nur noch einen weiteren Erfolg, um sich seinen Karrieretraum schon Anfang November zu erfüllen. Der Grund: Das anschließende Hallen-Masters in Paris findet in diesem Jahr eine Woche später statt als 2025 – und so verliert Vorjahressieger Sinner schon nach der Wiener Turnierwoche seine 1000 Weltranglistenpunkte. Dass Zverev das Tennisjahr als Nummer eins beenden wird, steht nach dem Saisonaus des verletzten Italieners ohnehin bereits fest, derzeit geht es nur noch um die Frage, wann Zverev vorbeizieht.

„Ich liebe es, hier zu spielen, finde die Stadt wunderschön und fühle mich wohl hier“, sagte Zverev, der seine Teilnahme am Turnier in Wien zuletzt offen gelassen hatte. Nach seinem Halbfinalaus in Shanghai gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina hatte er erklärt, müde zu sein und eine Pause einlegen zu wollen.