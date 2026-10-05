Zverev zum Sportler des Monats September gewählt

Der US-Open-Champion erhält die Auszeichnung zum zweiten Mal binnen weniger Monate.

Tennisstar Alexander Zverev ist nach seinem US-Open-Titel von den geförderten Athletinnen und Athleten der Stiftung Deutsche Sporthilfe zum Sportler des Monats September gewählt worden. Die Aktiven entschieden sich mehrheitlich für den 29-Jährigen, der die Auszeichnung zum zweiten Mal erhält. Zuvor war der Hamburger im Juni nach seinem Erfolg bei den French Open gewählt worden.

Der Weltranglistenzweite erhielt 49,2 Prozent der Stimmen und landete somit vor der zweitplatzierten Paraschwimmerin Tanja Scholz (35,2), die bei der Schwimm-EM dreimal Gold gewinnen konnte. Der dritte Platz wurde von der Kanu-Polo-Nationalmannschaft der Frauen (15,6) belegt, die im eigenen Land den Weltmeistertitel einfahren konnten.

Zverev ist erst der zweite deutsche Tennisspieler nach Boris Becker (1989), der im Einzel in Flushing Meadows gewinnen konnte.