Boris Becker äußert sich erneut zum "Machtkampf" mit Alexander Zverev. Dabei ordnet die Tennis-Legende die Situation ein und übt Kritik am Umfeld des Weltranglistenersten.

Boris Becker hat in seinem Podcast mit Andrea Petkovic nochmals Stellung zur Kritik von Alexander Zverev bezogen. Dabei betonte die Tennis-Legende erneut, dass die Diskussion öffentlich aufgebauscht sei, aber kritisierte zugleich auch Zverevs Umfeld.

„Manchmal ist der Sascha zu offen in Interviews, manchmal sollte er sich mehr Zeit nehmen, aber das hat er in diesem Fall nicht gemacht, und hat dann gesagt, dass ich immer wieder einen Grund finde, auf ihn draufzuhauen und ich viel Blödsinn rede“, sagte der 58-Jährige.

Boris Becker spricht über den Zoff mit Alexander Zverev Boris Becker spricht über den Zoff mit Alexander Zverev © IMAGO/ABACAPRESS

Er fügte hinzu, dass dies dann „ein gefundenes Fressen“ für die Medien gewesen sei und es seither „diesen Machtkampf zwischen Becker und Zverev“ gibt, der seiner Meinung nach eigentlich gar keiner sei.

Petkovic betonte, dass sie sich nicht daran erinnern könne, dass Becker in diesem Jahr etwas Negatives über den Weltranglistenersten gesagt habe: „Ganz im Gegenteil, du hast ihn verteidigt, als die ihn an den Karren pissen wollen. Du hast dich so oft vor ihn gestellt, deswegen war ich geschockt.“

Becker: Zverev? „Wir sollten uns respektieren“

Becker stellte klar, dass es seine Aufgabe als Experte sei, die Spiele und Leistungen der Sportler richtig einzuschätzen und das zu berichten, was passiert sei. Alles andere wäre „nicht ehrlich und glaubwürdig“, so die Tennis-Legende.

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Der 58-Jährige meinte, dass sich Zverev die Aussagen über ihn hätte sparen können und ergänzte: „Er muss nicht immer meiner Meinung sein und wir müssen nicht beste Freunde sein, aber wir sollten uns beide respektieren.“

DEINE MEINUNG

Zverev nicht gut genug von seinem Team gebrieft?

Für Becker ist der springende Punkt, dass Zverev das Interview nicht gelesen habe, bevor er darauf angesprochen wurde. „Wie bei vielen Superstars hat er ein Management und Umfeld, durch das er immer nur Überschriften, Worthülsen oder Meinungen mitbekommt, die wir gar nicht haben. Ich glaube, dass der (Carlos) Alcaraz und der (Jannik) Sinner auch nicht alles lesen, aber die haben Leute dafür, die sich korrekt informieren. In diesem Fall wurde der Sascha nicht korrekt von seinen Leuten informiert, was mich angeht“, sagte die Tennis-Legende abschließend.

Auslöser war ein Interview Beckers mit dem Spiegel, in dem der sechsmalige Grand-Slam-Champion die öffentliche Wahrnehmung Zverevs thematisiert hatte. Becker hatte unter anderem dessen Auftreten gegenüber Journalisten kritisiert und die Frage aufgeworfen, weshalb dem Hamburger trotz seiner sportlichen Erfolge nicht dieselbe Zuneigung entgegengebracht werde wie anderen Tennisgrößen. Auch Zverevs Zurückhaltung zu politischen Themen, insbesondere dem Krieg in der Ukraine, hatte er angesprochen. Aussagen, die beim frisch gebackenen Weltranglistenersten auf wenig Verständnis stießen.