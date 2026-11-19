Die ehemalige Topspielerin, die als Nummer eins der Welt ihre Laufbahn beendete, wird nächstes Jahr in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Die ehemalige australische Starspielerin Ashleigh Barty ist in die Hall of Fame des Tennis gewählt worden. Das gaben die Organisatoren der Ruhmeshalle bekannt, neben der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin wurde der viermalige Paralympicssieger Shingo Kunieda aus Japan für die „Class of 2027“ auserwählt. Die Aufnahme erfolgt im August 2027.

Barty erhielt die frohe Botschaft in einem Videotelefonat mit den Co-Präsidenten Kim Clijsters und Patrick McEnroe. „Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich geehrt“, sagte Barty in einer Erklärung.

Barty holte besonderen Titel bei den Australian Open

Die 30-Jährige hatte ihre Karriere im März 2022 als Weltranglistenerste beendet, nachdem sie kurz zuvor als erste Australierin seit 44 Jahren den Einzeltitel bei den Australian Open gewonnen hatte.

„Ich hatte das Glück, zu so vielen australischen Pionieren aufschauen zu können, die den Sport geprägt und unser Land mit so viel Stolz vertreten haben“, sagte Barty zur Ehrung: „Dass mein Name nun neben ihren genannt wird, ist ein unwirkliches Gefühl.“