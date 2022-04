ATP-Turnier in München: Otte verpasst Finale, Krawietz/Mies spielen um Titel

Nach 81 Minuten sicherten sich Krawietz/Mies mit ihrem ersten Matchball ihre zweite Finalteilnahme innerhalb von einer Woche. Am vergangenen Sonntag hatte das in München an Nummer drei gesetzte Duo das 500er-Turnier in Barcelona gewonnen. Für den Turniersieg ist diesmal ein Preisgeld von 28.250 Euro ausgesetzt.