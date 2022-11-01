Novak Djokovic startet mit einem Erfolg ins ATP Masters von Paris. Der Serbe baut damit zwei Siegesserien aus.
Die Mission Titelverteidigung hat begonnen!
Novak Djokovic hat in der ersten Runde des ATP Masters in Paris gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy in Sätzen mit 7:6 und 6:4 gewonnen.
Damit baut der 35-Jährige gleich zwei Siegesserien aus. Zum einen ist er seit zehn Partien ungeschlagen und hat seine letzte Niederlage beim Laver Cup gegen Félix Auger-Aliassime kassiert.
Djokovic: „Ich bin zufrieden“
Darüber hinaus ist Djokovic seit ebenfalls zehn Spielen beim Hartplatzturnier in Paris ohne Niederlage. 2019 sowie 2021 gewann der Serbe das Turnier, 2020 trat er nicht an.
Im Anschluss seines Erstrunden-Matches erklärte der 35-Jährige: „Es war sehr intensiv, einfach eine Menge Druck.“ Er fügte hinzu: „Ich bin sehr zufrieden mit der Art, wie ich mich gefühlt und wie ich gespielt habe.“
Djokovic sei zudem glücklich, dass er seine Aufschläge durchgebracht und keinen Breakball zugelassen habe. Im kommenden Achtelfinale trifft der Serbe entweder auf Karan Khachanov oder Marc-Andrea Hüsler.
Nowak Djokovic startet erfolgreich ins ATP Masters von Paris. Der Serbe baut dadurch zwei Siegesserie aus.
Nowak Djokovic hat seine Mission Titelverteidigung beim ATP Masters in Paris gestartet.
In der ersten Runde schlug der Serbe den US-Amerikaner Maxime Cressy in zwei Sätzen mit 7:6 (7:1) und 6:4. Dank des Erfolgs steht Djokovic im Achtelfinale, in dem er entweder auf Karen Khachanov oder Marc-Andrea Hülsen trifft.
„Es war sehr intensiv, einfach eine Menge Druck“, erklärte der 35-Jährige im Anschluss an die Begegnung. Er fügte hinzu: „Ich bin sehr zufrieden mit der Art wie ich mich gefühlt und wie ich gespielt habe.“
Darüber hinaus sei er glücklich gewesen, seine Aufschläge durchgebracht und keinen Breakball zugelassen zu haben.
Dank des Erfolgs hat der Serbe zwei Siegesserie ausgebaut. Zum einen ist er seit zehn Partien ungeschlagen und hat seine letzte Niederlage beim Laver Cup gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime kassiert.
Des Weiteren hat er ebenso seine Siegesserie beim Hartplatzturnier in Paris auf zehn Siege ausgebaut. 2019 sowie 2021 gewann Djokovic das Turnier, 2020 ist er nicht an den Start gegangen.