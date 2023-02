Zverev meldet sich zurück: Auftaktsieg gegen Lehecka

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev darf nach einem Arbeitssieg in Dubai wieder auf bessere Zeiten hoffen. Der 25 Jahre alte Olympiasieger gewann sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Dubai mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den starken Tschechen Jiri Lehecka. Für Zverev war es der erst vierte Sieg in diesem Jahr, schon sechsmal hat der einstige Weltranglistenzweite verloren.