Tennis: Alcaraz nach Zverev-Sieg im Halbfinale von Madrid

Der Spanier, der tags zuvor Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glatt in zwei Sätzen bezwungen hatte, schlug am Mittwoch den an Nummer zehn gesetzten Karen Chatschanow 6:4, 7:5. In der Runde der letzten Vier trifft der Weltranglistenzweite entweder auf den Kempener Daniel Altmaier oder den Kroaten Borna Coric.

Altmaier kann mit einem Sieg am Abend seinen Höhenflug in Madrid fortsetzen und erstmals in ein Halbfinale bei einem Masters einziehen. Auch Landsmann Jan-Lennard Struff steht in der Runde der letzten Acht. Der 33-Jährige aus Warstein spielt am Donnerstag gegen Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 4).