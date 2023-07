Tennis-Star Zverev definiert sein nächstes Ziel - "Wäre unglaubliche Leistung"

Alexander Zverev nimmt nach seinem Turniersieg am Hamburger Rothenbaum eine Teilnehme an den ATP Finals in Turin immer stärker in den Blick. Für den prestigereichen Saisonabschluss qualifizieren sich die acht besten Profis des Jahres. Zverev ist aktuell Neunter, 215 Punkte hinter dem Norweger Casper Ruud.

"Das ist schon ein Ziel für mich", sagte Zverev, der sich am Sonntag mit 7:5, 6:3 gegen den Serben Laslo Djere durchgesetzt hatte: "Wenn ich das schaffen sollte, wäre es schon eine unglaubliche Leistung. Insbesondere nach der Verletzung und den ersten Monaten des Jahres, in denen ich nicht richtig spielen konnte." Zverev hat die ATP Finals 2018 und 2021 gewinnen können. In diesem Jahr steigt das Turnier vom 12. bis 19. November.

Der Tennis-Podcast „Cross Court“ bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt