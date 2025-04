Marrakesch: Altmaier scheitert an Auftakthürde

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Marrakesch bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 26-Jährige verlor am Dienstag gegen den Finnen Otto Virtanen 2:6, 6:4, 6:7 (3:7). Zuletzt war der Kempener, der in Marokko als einziger Deutscher im Hauptfeld stand, auch beim Masters in Miami an seiner Auftakthürde gescheitert.