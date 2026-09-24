Jannik Sinner plant sein Comeback auf die Tennis-Tour. In Peking könnte der Italiener erstmals seit zwei Monaten wieder bei einem ATP-Match auf dem Platz stehen.

Jannik Sinner steht vor der Rückkehr auf die ATP-Tour. Der Weltranglistenerste hat seit dem Sieg im Wimbledon-Finale im Juli kein Turnier mehr bestritten, nachdem ihn eine Knieverletzung zur Absage der kompletten Nordamerika-Saison einschließlich der US Open gezwungen hatte. Beim ATP-500-Turnier in Peking, das Sinner bereits 2023 und 2025 gewann, soll der Titelverteidiger nun wieder eingreifen.

Die vergangenen Wochen standen im Zeichen des kontrollierten Aufbaus. Nach der Behandlung in Turin erhöhte Sinner auf den Hartplätzen des Monte-Carlo Country Club schrittweise Umfang und Intensität seiner Einheiten.

Jannik Sinner könnte in China sein Comeback auf der ATP-Tour geben Jannik Sinner könnte in China sein Comeback auf der ATP-Tour geben © IMAGO/NurPhoto

Sinner mit Belastungstest gegen Cobolli

Der jüngste Belastungstest mit Flavio Cobolli hatte dabei besondere Aussagekraft: Gegen einen Spieler aus der Weltspitze konnte der Südtiroler Bewegungen, Richtungswechsel und die Belastung in langen Ballwechseln unter Wettkampfbedingungen prüfen.

Cobolli ist anschließend zum Laver Cup nach London gereist, Sinner richtete seinen Fokus dagegen auf Peking. Die Auslosung am Dienstag bestimmt seinen ersten Gegner. Nach der langen Matchpause wird für Sinner zunächst weniger das Ergebnis als die Reaktion des rechten Knies entscheidend sein.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.