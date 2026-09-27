"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Der Doppel-Triumph von Flavio Cobolli und Jakub Mensik liefert Alexander Zverev den "Matchball" - und der Hamburger bringt Team Europa den Sieg.

Als hätte er es vorausgeahnt, grinste Alexander Zverev neben Steffi Graf fröhlich in die Kamera – und das Foto mit der deutschen Tennislegende am Samstag scheint dem US-Open-Champion Glück gebracht zu haben: Mit einem 7:6 (7:3), 6:3 gegen den US-Amerikaner Learner Tien sicherte er Team Europa am Sonntagnachmittag den Titel beim Laver Cup in London.

„Ich bin froh, es heute geschafft zu haben“, sagte Zverev, nachdem er kurz zuvor mit seiner Mannschaft um Topstar Carlos Alcaraz (Spanien) ein Siegestänzchen auf dem Court aufgeführt hatte: „Wir haben ein tolles Team, eine tolle Team-Chemie.“

Alexander Zverev beim Laver Cup Alexander Zverev beim Laver Cup © AFP/SID/Henry NICHOLLS

Nachdem Zverev im ersten Satz noch beinahe das entscheidende Aufschlagspiel zum 5:7 verloren hatte, spielte der Hamburger im zweiten Durchgang souveräner und riss unter den Augen von Schauspieler Leonardo DiCaprio, Tennislegende Roger Federer und Turnier-Namensgeber Rod Laver nach 1:50 Stunden triumphierend die Arme in die Luft.

Laver Cup: Zverev verwandelt Matchball

Zuvor hatten Flavio Cobolli (Italien) und Jakub Mensik (Tschechien) im Doppel mit einem 7:5, 6:3 gegen Alex de Minaur (Australien) und Taylor Fritz (USA) die 10:5-Führung erspielt und Team Europa einen „Matchball“ verschafft. Am Sonntag wird in jedem Match um jeweils drei Punkte gespielt. Das Team, das als erstes auf 13 Punkte kommt, gewinnt den Laver Cup.

Noch am Samstag hatte Zverev sein Auftakteinzel gegen de Minaur 6:2, 6:7 (5:7), 9:11 verloren. Im Doppel am Abend glich er seine Leistung an der Seite von Casper Ruud (Norwegen) mit einem 6:4, 7:6 (9:7) gegen Alexander Bublik (Kasachstan) und Brandon Nakashima (USA) aus.

DEINE MEINUNG

Im Vorjahr hatte Europa den Mannschafts-Wettbewerb gegen den Rest der Tennis-Welt am Schauplatz San Francisco mit 5:19 verloren. Von den acht bisherigen Auflagen seit 2017 gewannen die Europäer fünf. Im kommenden Jahr findet der Laver Cup im Intuit Dome im kalifornischen Inglewood statt.