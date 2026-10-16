Der Tennis-Superstar us Serbien benötigt noch Punkte, um sich für das ATP-Finale in Turin zu qualifizieren.

Novak Djokovic hat eine Wildcard für das ATP-Turnier in Basel angenommen. Im Kampf um die Qualifikation für das ATP-Finale in Turin spielt der serbische Tennis-Superstar zum ersten Mal seit 2011 wieder beim Turnier in der Schweiz (ab 26. Oktober), wie die Organisatoren am Freitag bekannt gaben.

Nach dem Gewinn seines 102. Karriere-Titels zu Beginn des Monats in Peking hatte Djokovic angekündigt, vor Turin nur noch das Masters-Turnier in Paris spielen zu wollen. Seine Teilnahme in Basel wurde aber auch durch die Verschiebung des finanziell lukrativen Show-Turniers „Six Kings Slam“ begünstigt, der ursprünglich nächste Woche in Saudi-Arabien hätte stattfinden sollen.

Um sich für die Finals der acht besten Spieler der Saison zu qualifizieren, benötigt Djokovic noch weitere Punkte. Nach dem verletzungsbedingten Saisonende des Weltranglistenersten Jannik Sinner sind in Turin derzeit nur Alexander Zverev und Carlos Alcaraz sicher dabei. Der Serbe liegt im „Race“ aktuell nur auf Rang zehn.

Djokovic gewann das ATP-Finale in seiner Karriere siebenmal, zuletzt 2023. Die letzten beiden Ausgaben des Turniers, das seit 2021 in Turin ausgetragen wird, verpasste der Grand-Slam-Rekordchampion verletzungsbedingt.