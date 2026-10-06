Jannik Sinner beendet wegen seiner Knieverletzung die Saison. Dem Weltranglistenersten entgehen Millionen an Preisgeldern und Bonuszahlungen.

Jannik Sinner hat seine Saison wegen der anhaltenden Probleme am rechten Knie vorzeitig beendet. Für den Weltranglistenersten wird dieser Schritt auch finanziell spürbar. Denn ihm entgehen laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport aus Italien mehrere Millionen Euro.

Zunächst sind die Preisgelder bei den Turnieren zu beachten. Im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige zwischen September und dem Saisonende knapp 10 Millionen Euro verdient. Eine ähnliche Summe hätte wieder gewunken.

Jannik Sinner entgehen mehrere Millionen Euro Jannik Sinner entgehen mehrere Millionen Euro © IMAGO/LaPresse

Sinner hatte die Teilnahme bei den ATP Finals bereits sicher. Für jeden Sieg dort hätte es rund 400.000 US-Dollar gegeben. Als ungeschlagener Sieger waren im vergangenen Jahr mehr als fünf Millionen US-Dollar drin. In diesem Jahr soll das Preisgeld noch einmal steigen.

Sinner entgehen bis zu 20 Millionen

Hinzu kommt der sogenannte ATP Bonus Pool: Die ATP schüttet insgesamt 21,5 Millionen US-Dollar an Bonuszahlungen an die Spieler aus, die an mindestens acht von neun Masters-Events teilgenommen haben. Nun fällt Sinner auch dort heraus.

Hinzu kommt der Schaukampf „Six Kings Slam“, den Sinner 2025 noch gewann. Allein für das Antreten bekommen alle Teilnehmer 1,5 Millionen US-Dollar. Der Sieger erhält sechs Millionen US-Dollar.

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Nicht genau auszurechnen sind dagegen mögliche Einbußen bei Sinners Sponsorenverträgen – fixe Vergütungen, Bonusklauseln und Vermarktungsrechte bleiben vertraulich. Die Gazzetta beziffert die finanziellen Einbußen auf bis zu 20 Millionen US-Dollar, wenn Sinner alle Turniere gewonnen hätte.

Sinner bestritt sein letztes Match am 12. Juli. Im Wimbledon-Finale bezwang er Alexander Zverev in vier Sätzen. Danach sagte der 25-Jährige seine Starts bei den Turnieren in Montreal, Cincinnati, die US Open, Peking und Shanghai ab – nun fallen auch die weiteren Herbstturniere inklusive der ATP Finals in Turin aus.

Mit einer Bilanz von 44 Siegen und drei Niederlagen, sechs Titeln und 11,6 Millionen US-Dollar Preisgeld geht die Saison damit zu Ende. Sinner gewann die ersten fünf Masters-1000-Turniere der Saison in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom sowie zum zweiten Mal nacheinander Wimbledon.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.