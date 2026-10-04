Der Hamburger muss sich in Peking dem einstigen Dominator geschlagen geben. Die Nummer eins ist dennoch in Reichweite.

Alexander Zverev hat das Kracherduell gegen Novak Djokovic verloren und kann damit noch nicht beim „Asian Swing“ die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernehmen. Der French- und US-Open-Champion unterlag dem zuletzt unter gesundheitlichen Problemen leidenden, aber diesmal groß aufspielenden Grand-Slam-Rekordgewinner im Viertelfinale von Peking mit 6:4, 4:6, 4:6.

Djokovic gelang damit ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher. Auch in seinem 32. Match in Chinas Hauptstadt siegte der 39 Jahre alte Serbe, so viele Erfolge am Stück ab Match eins bei einem bestimmten Turnier gelangen niemandem sonst. Djokovic überflügelte mit dem Sieg gegen Zverev seinen alten Rivalen Rafael Nadal, der legendäre Spanier hatte zwischen 2005 und 2009 seine ersten 31 Matches bei den French Open gewonnen.

Alexander Zverev musste sich in Peking Novak Djokovic geschlagen geben Alexander Zverev musste sich in Peking Novak Djokovic geschlagen geben © IMAGO/Xinhua

Am Anfang des Matches hatte es nach einer Challenge von Zverev eine Unstimmigkeit gegeben, die jedoch keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf hatte.

Nummer eins: Rückschlag für Zverev

Für Zverev war es im 15. Duell mit Djokovic die zehnte Niederlage. In diesem Jahr, dem Zverev auch aufgrund der Verletzungspausen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz den Stempel aufdrücken konnte, war es das erste Aufeinandertreffen der beiden. Für Zverev bedeutete es zugleich die Endstation der Titeljagd in Peking und die erste Niederlage auf der Tour nach neun Siegen in Folge mit der Krönung vor drei Wochen bei den US Open – die Nummer eins im Ranking hat der 29-Jährige dennoch weiter im Blick.

Am Samstag war schließlich bekannt geworden, dass Branchenführer und Peking-Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) aufgrund anhaltender Knieprobleme das am Mittwoch startende Masters in Shanghai verpassen wird.

DEINE MEINUNG

Sinner ist auch noch Titelverteidiger bei den ausstehenden Turnieren in Wien, Paris sowie den ATP Finals in Turin. Zverev hat bei diesen Events deutlich weniger Punkte zu verteidigen. Er könnte die erste deutsche Nummer eins im ATP-Ranking seit Boris Becker 1991 werden.