Deutsche Überraschung! Struff bezwingt Djokovic – zum ersten Mal

Der Warsteiner liefert dem Grand-Slam-Rekordchampion einen epischen Kampf und belohnt sich nach mehr als zweieinhalb Stunden.

Jan-Lennard Struff hat seine starke Spätform beim ATP-Turnier in Basel mit einem Überraschungscoup gekrönt und Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic erstmals bezwungen.

Der 36-Jährige aus Warstein rang den Serben in einem hochklassigen Achtelfinal-Krimi nach 2:36 Stunden mit 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) nieder und zog ins Viertelfinale ein. Seinen dritten Matchball verwandelte Struff zum umjubelten Premierensieg im neunten direkten Duell.

Struff überrascht Djokovic in Basel

Vor euphorisierten Zuschauern begegneten sich beide Spieler von Beginn an auf Augenhöhe. Den umkämpften ersten Satz entschied Djokovic im Tiebreak für sich, doch Struff ließ sich davon nicht beeindrucken. Der Deutsche zeigte phasenweise brillantes Tennis, wehrte im zweiten Durchgang alle vier Breakbälle gegen sich ab und nahm seinem prominenten Gegner beim Stand von 6:5 erstmals den Aufschlag ab.

Schon der Satzgewinn war für Struff ein kleiner Triumph: In acht bisherigen Duellen mit dem Serben hatte er insgesamt nur einen einzigen Durchgang für sich entschieden.

Auch im Entscheidungssatz blieb das Niveau hoch. Djokovic diskutierte zwischenzeitlich sichtlich frustriert mit seinem Trainer Viktor Troicki, während Struff einen weiteren Breakball abwehrte und bei eigenem Aufschlag die Nerven behielt. Erneut musste der Tiebreak entscheiden – diesmal mit dem besseren Ende für den Deutschen.

DEINE MEINUNG

Struff hatte zuletzt mit seinem Finaleinzug beim ATP-Turnier in Brüssel aufhorchen lassen und in Basel zum Auftakt Davis-Cup-Kumpel Yannick Hanfmann mit 6:4, 6:3 bezwungen.

Zuvor war Daniel Altmaier im Achtelfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Kempen unterlag dem an Position acht gesetzten Tschechen Jiří Lehečka mit 5:7, 4:6 und verpasste damit seinen zweiten Viertelfinaleinzug in Folge. Altmaier kämpft noch um den letzten freien Platz im deutschen Davis-Cup-Team für das Finalturnier in Bologna (24. bis 29. November).