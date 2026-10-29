Tennis heute live: Alexander Zverev greift nach Nummer 1 – gratis im TV, Livestream & Ticker

Alexander Zverev ist nur noch einen Sieg von der Spitze der Weltrangliste entfernt. Mit einem weiteren Erfolg erfüllt sich der deutsche Tennisstar in Wien ein großes Ziel.

Alexander Zverev kann bei den Erste Bank Open von Wien erstmals die Spitze der Weltrangliste übernehmen. Gewinnt der topgesetzte Hamburger am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, sein Achtelfinale, löst er Jannik Sinner ab und steht ab dem darauffolgenden Montag erstmals als Nummer eins in den ATP-Charts. Schon länger steht fest: Zverev wird das Jahr als Weltranglisten-Erster beenden, nachdem Sinner seine Saison wegen einer Verletzung vorzeitig beendet hat. In Wien kann er sich den Meilenstein nun vorzeitig holen.

Rechteinhaber Sky zeigt das Match des French- und US-Open-Siegers gegen den Niederländer Tallon Griekspoor beim ATP-Turnier in Wien (nicht vor 17.30 Uhr) frei empfangbar in der Sky Sport App, auf skysport.de sowie auf dem Sky Sport Tennis Channel auf YouTube.

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Der Weg ins Achtelfinale war für Zverev hart. Gegen den Spanier Martín Landaluce, die Nummer 67 der Welt und ein Wildcard-Starter, gewann Zverev nach 3:05 Stunden mit 7:5, 3:6 und 7:6 (13:11). Im Tiebreak des dritten Satzes wehrte er vier Matchbälle ab, ehe er seinen fünften zum Sieg nutzte.

Zverev: Erst die Nummer eins der Welt, dann Alcaraz?

Im zweiten Satz hatte der 20-jährige Landaluce bereits mit 5:2 geführt. “Ich habe noch nie gegen ihn gespielt und wusste nicht, was auf mich zukommt”, sagte Zverev. Der Gegner habe “nicht wie die Nummer 60 der Welt” gespielt.

Neben dem Sprung auf an die Spitze der Weltrangliste winkt Zverev auch ein Duell mit einem Superstar: Carlos Alcaraz ist in Wien dabei und startete mit einem Zweisatzsieg gegen Karen Khachanov – zu einem Aufeinandertreffen könnte es in einem möglichen Finale kommen.

Weltranglistenerster: Zverev folgt auf Becker

Bislang standen nur drei deutsche Tennisprofis an der Spitze der Weltrangliste. Steffi Graf führte das Damenranking ab dem 17. August 1987 insgesamt 377 Wochen an, ein Rekord, davon 186 Wochen in Folge (bis zum 10. März 1991), womit sie sich die Bestmarke für die längste Serie mit Serena Williams teilt.

Angelique Kerber war ab September 2016 insgesamt 34 Wochen Nummer eins, 20 davon ohne Unterbrechung. Bei den Männern schaffte es bislang nur Boris Becker an die Spitze: Er wurde nach seinem Australian-Open-Titel 1991 erstmals Weltranglisten-Erster und stand insgesamt zwölf Wochen ganz oben. Zusammen kommen die drei deutschen Weltranglistenersten damit auf 423 Wochen.

Zverev wäre nach Becker der zweite deutsche Herr auf Platz eins.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)