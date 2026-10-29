Zverevs große Chance gratis schauen

Der Hamburger kann als zweiter Deutscher an die Spitze der Weltrangliste springen - und Fans können am TV kostenlos dabei sein.

Tennisfans können den möglichen Sprung von Alexander Zverev (29) an die Spitze der Weltrangliste am Donnerstag kostenlos verfolgen. Rechteinhaber Sky zeigt das Match des French- und US-Open-Siegers gegen den Niederländer Tallon Griekspoor beim ATP-Turnier in Wien (nicht vor 17.30 Uhr) frei empfangbar in der Sky Sport App, auf skysport.de sowie auf dem Sky Sport Tennis Channel auf YouTube.

Zverev kann die erste deutsche Nummer eins seit 35 Jahren werden

Gewinnt Zverev die Partie und zieht ins Viertelfinale ein, erklimmt er am Montag als erster Deutscher seit Boris Becker 1991 den Tennis-Thron.

Dass Zverev den Italiener Jannik Sinner als Nummer eins ablösen wird, steht nach dem vorzeitigen Saisonende des Südtirolers bereits fest. Er wird der 30. Spieler, dem dies seit Einführung des Rankings 1973 gelingt. Es geht einzig noch um den Zeitpunkt – der mit einem Sieg gegen Brüssel-Champion Griekspoor gekommen sein könnte.