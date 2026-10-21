Zweites Viertelfinale in 2026: Struff in Brüssel mühelos weiter

Der Routinier hat mit seinem Gegner keine Mühe und zieht erst zum zweiten Mal in diesem Jahr in ein Viertelfinale ein.

Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff ist beim Hallenturnier in Brüssel souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der 36-Jährige aus Warstein setzte sich in der Runde der letzten 16 ohne große Mühe mit 6:4, 6:2 gegen den belgischen Weltranglisten-178. Gauthier Onclin durch. Als nächstes wartet Onclins an Position sechs gesetzter Landsmann Zizou Bergs oder der Bosnier Damir Dzumhur.

Struff steht damit erst zum zweiten Mal in diesem Jahr bei einem ATP-Turnier im Viertelfinale. Einzig bei seinem Coup von Wimbledon war er so weit vorgestoßen, damals hatte ihn der spätere Sieger Jannik Sinner (Italien) in der Runde der letzten Acht gestoppt. Insgesamt steht Struff zum 41. Mal in seiner Karriere in einem Viertelfinale.

Im ersten Match gegen Onclin überhaupt nahm Struff seinem Gegner im ersten Satz umgehend den Aufschlag ab, im zweiten Durchgang führte der Deutsche mit zwei Breaks dann die schnelle Entscheidung herbei. Zwar gewährte der 58. des ATP-Rankings dem Belgier auch einige Chancen, in den entscheidenden Momenten blieb Struff aber nervenstark.