Der Weltranglistenerste kann sein Traumjahr krönen - muss dafür aber am Ausnahmekönner aus Spanien vorbei.

Der Respekt ist groß – aber die Lust auf einen perfekten Abschluss seines Traumjahres noch größer: Alexander Zverev geht voller Vorfreude in das Traumfinale bei den ATP Finals gegen Spaniens Ausnahmekönner Carlos Alcaraz. „Ich genieße die Herausforderung, gegen die Besten der Welt zu spielen. Carlos gehört – so wie er seit seinem Comeback spielt – zweifellos zu den besten Spielern der Welt. Vielleicht ist er sogar der beste Spieler der Welt“, sagte Zverev.

Laut ATP-Ranking gehört dieser Titel dem Deutschen – im Endspiel von Turin (18.00 Uhr/Sky) kann er nun auch den letzten Kritikern zeigen, dass er zurecht an der Spitze der Weltrangliste steht. Es passte dabei ins Bild, dass der Stadionmoderator Alcaraz nach dessen Halbfinalsieg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton fälschlicherweise als „Nummer eins der Welt“ vorgestellt hatte.

Der derzeit verletzte Jannik Sinner (Italien) und Alcaraz seien „immer noch der Maßstab“, sagte Zverev nach seinem 7:6 (7:0), 6:4-Halbfinalerfolg gegen Daniil Medwedew. Nach vier Siegen ohne Satzverlust und keinem einzigen Break gegen sich ist das Selbstvertrauen beim Hamburger, der den Aufschlag für Sonntag als „wichtigsten Schlag“ ausgemacht hat, im Kampf um die Trophäe beim Saisonabschluss aber riesig.

Mit einem dritten Triumph bei den ATP Finals nach 2018 und 2021 würde Zverev ein Traumjahr krönen, in dem er mit zwei Grand-Slam-Titeln und dem Sprung auf den Tennis-Thron der herausragende Akteur war. Ein Sieg gegen Alcaraz oder Sinner fehlt ihm in dieser Saison aber noch. Nun könnte Zverev auch den letzten Makel ausräumen.