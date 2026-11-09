Hanfmann scheitert in Stockholm
Frühes Aus für Yannick Hanfmann. Der Routinier aus Karlsruhe kann keine Punkte sammeln.
Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Stockholm eine Auftaktniederlage kassiert. Der 34 Jahre alte Karlsruher war gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen chancenlos und musste sich nach nur 67 Minuten mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.
Hanfmann, der als einziger deutscher Profi in der schwedischen Hauptstadt im Hauptfeld stand, geht im Saisonendspurt ein klein wenig die Luft aus. Auch zuvor in Brüssel und Basel hatte er seine Erstrundenduelle verloren – in der Schweiz immerhin nach erfolgreicher Qualifikation.
Hanfmann hofft auf Teilnahme bei den Davis-Cup-Finals
Die aktuelle deutsche Nummer drei hofft noch auf ein Ticket für die Davis-Cup-Finals in Bologna ab 24. November.
Weitere News
Bundestrainer Michael Kohlmann hat bislang im Weltranglistenersten Alexander Zverev und im formstarken Jan-Lennard Struff erst zwei Einzelspieler nominiert. Auch Daniel Altmaier (Kempen) wäre noch ein Kandidat.