Keine Chance gegen Ruud: Struff scheidet in Paris aus

Gegen den früheren Weltranglistenzweite unterliegt der 36-Jährige im Achtelfinale 3:6, 3:6.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim Masters-Turnier in Paris als letzter Deutscher im Achtelfinale ausgeschieden. Einen Tag nach seinem Sieg im Marathon-Match gegen den Argentinier Thiago Agustín Tirante unterlag der 36-Jährige diesmal kurz- und schmerzlos 3:6, 3:6 gegen den früheren French- und US-Open-Finalisten Casper Ruud.

Nach nur 64 Minuten verwandelte der frühere Weltranglistenzweite Ruud, der am Tag zuvor Spaniens Jungstar Rafael Jódar bezwungen hatte, seinen ersten Matchball.

Gegen den 27 Jahre alten Norweger, der nach vielen Verletzungsproblemen zurück auf dem Weg zu alter Stärke scheint, war Struff insgesamt deutlich unterlegen. Zum dritten Mal nach 2016 und 2019 scheiterte der Ostwestfale in Paris im Achtelfinale.

Struff klettert in der Weltrangliste

Struff, zuvor im Finale von Brüssel und im Halbfinale von Basel, darf sich aber in seinem starken Herbst über einen weiteren Sprung in der Weltrangliste freuen. Wahrscheinlich wird er am Montag auf Platz 36 geführt.

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Nach dem frühen Aus der neuen Weltranglistenersten Alexander Zverev war Struff der letzte verbliebene Deutsche im Pariser Einzelfeld.