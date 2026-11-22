Die Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti setzen sich in Turin die ATP-Krone auf. Es ist ihr siebter Titel in diesem Jahr.

Die Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti haben erstmals die ATP Finals gewonnen und damit ein herausragendes Jahr gekrönt. Das Duo, das im Halbfinale dramatisch das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ausgeschaltet hatte, setzte sich im Endspiel von Turin mit 10:6 im Match-Tiebreak gegen Marcelo Arevalo (El Salvador) und Mate Pavic (Kroatien) durch. Nach zwei Sätzen hatte es 3:6, 7:6 (7:2) gestanden.

Für Arribagé und Olivetti ist es der insgesamt siebte Titel in diesem Jahr. Dem Duo gelang 2026 trotz schwacher Auftritte bei den Grand-Slam-Turnieren der Durchbruch in die Weltspitze. Pavic und Arevalo trennen sich nach der Saison, Pavic geht 2027 mit Krawietz auf die Tour.