Paris: Struff souverän in Runde zwei

Der 36-Jährige präsentiert sich im Saisonendspurt weiter in starker Form.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff präsentiert sich im Saisonendspurt weiter in starker Form. Drei Tage nach seinem dramatischen Halbfinal-Aus in Basel zog der 36 Jahre alte Warsteiner beim ATP-Masters in Paris souverän in die zweite Runde ein. Struff bezwang den Franzosen Arthur Gea mit 7:6 (7:3), 6:3.

In Basel hatte sich Struff trotz einer starken Leistung dem Tschechen Jiri Lehecka geschlagen geben müssen und dabei sogar einen Matchball vergeben.

Struff klettert in der Weltrangliste

Trösten konnte er sich Anfang der Woche mit dem Sprung in de von Platz 47 auf 39. Zuvor war er in Brüssel bis ins Finale gestürmt. Gegen Gea, Nummer 44 der Welt, verwandelte er beim Hallenturnier in Paris bereits nach 1:15 Stunden seinen ersten Matchball.

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In der zweiten Runde wartet auf Struff nun der ungesetzte Argentinier Thiago Agustin Tirante. Landsmann Alexander Zverev, der seit Montag als erster Deutscher seit Boris Becker 1991 die Weltrangliste anführt, spielt in der Runde der letzten 32 am Mittwoch (13.30 Uhr/Sky) gegen den Italiener Lorenzo Musetti.