Alexander Zverev ist weiter nicht zu stoppen. Der Hamburger gibt in der Gruppenphase keinen Satz ab. Sein Halbfinalgegner entscheidet sich am Freitag.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat die Gruppenphase bei den ATP Finals perfekt abgeschlossen und geht mit ganz viel Selbstvertrauen ins Halbfinale.

Der Weltranglistenerste aus Hamburg besiegte den Franzosen Arthur Fils am Donnerstag 6:4, 7:6 (8:6) und unterstrich erneut seine Titelambitionen in Turin – auch wenn er im Tiebreak nach dem 6:1 fünf Matchbälle vergab.

Alexander Zverev steht im Halbfinale Alexander Zverev steht im Halbfinale © IMAGO/LaPresse

Tennis: Zverev deutet Schmerzen an

In der entscheidenden Phase des zweiten Satzes deutete Zverev Schmerzen an und bewegte sich danach etwas unrund. Leichte Sorgen vor dem Halbfinale bleiben damit.

Zverev hatte schon vor der Partie als Gruppensieger festgestanden und trifft im Halbfinale am Samstag entweder auf den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Medwedew und Tiafoe stehen sich am Freitagabend (20.30 Uhr) gegenüber. Der angeschlagene Ausnahmekönner Carlos Alcaraz (Spanien) könnte erst in einem möglichen Finale auf Zverev warten.

Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits 2018 und 2021 gewonnen, eine perfekte Gruppenphase ohne Satzverlust gelang ihm aber erst zum zweiten Mal nach 2024. Vor zwei Jahren war dann im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz Endstation gewesen.

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ATP-Finals: Auch Alcaraz angeschlagen

In der Inalpi Arena will Zverev sein Traumjahr auf der ATP-Tour mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York nun mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen. In Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Jannik Sinner (Italien) kristallisierten sich im Laufe der Gruppenphase wie erwartet Zverev und der siebenmalige Grand-Slam-Sieger Alcaraz als Topfavoriten heraus. Alcaraz plagt jedoch eine leichte Oberschenkelverletzung.

Für den 29 Jahre alten Zverev, der im Anschluss an die ATP Finals mit dem deutschen Team beim Davis Cup in Bologna triumphieren will, läuft es in Turin sportlich rund – nur abseits des Platzes ist die Lage nicht ganz so unbeschwert.

Zverev erneut von Ex-Freundin Brenda Patea verklagt

Denn Zverev muss sich erneut mit einer Zivilklage seiner Ex-Freundin Brenda Patea auseinandersetzen, die gegen eine Äußerung des Hamburgers in der französischen Zeitung L’Équipe vorgeht. Hintergrund ist ein Prozess gegen den Tennisprofi vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten wegen angeblicher Körperverletzung, der im Juni 2024 ohne Urteil beendet worden war.

Zverev hatte gegenüber der L’Équipe seine Unschuld als „bewiesen“ bezeichnet, Patea fordert von Zverev laut ihrem Anwalt nun eine Unterlassungserklärung sowie eine „Geldentschädigung“. Nach Angaben seiner Anwälte werde sich Zverev gegen die Vorwürfe verteidigen.

Zverev nutzte am Donnerstag im ersten Satz eine kleine Schwächephase von Fils eiskalt aus und nahm dem Franzosen beim Stand von 3:3 mit dem dritten Breakball den Aufschlag ab, bei eigenem Service war Zverev gewohnt unantastbar. Im zweiten Durchgang haderte er zeitweise mit seiner Vorhand und musste zwei Satzbälle abwehren. Im Tiebreak behielt er dann die Nerven.