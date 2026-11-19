Der US-Amerikaner hat seine Halbfinalteilnahme bei den ATP Finals noch nicht sicher.

US-Open-Finalist Ben Shelton steht dicht vor dem Einzug ins Halbfinale der ATP Finals in Turin – und hofft nun auf die Mithilfe des Weltranglistenersten Alexander Zverev. In einem umkämpften letzten Gruppenspiel bezwang der US-Amerikaner Rafael Jódar aus Spanien mit 7:6 (10:8), 7:5 und feierte den zweiten Sieg im dritten Turniermatch.

Sollte Zverev am Abend auch seine dritte Partie gegen Arthur Fils (Frankreich) gewinnen – oder auch nur einen Satz für sich entscheiden – stünde Shelton als Halbfinalist fest. Dann könnte ein Duell mit dem Topfavoriten Carlos Alcaraz aus Spanien auf den Linkshänder warten.

„Ich werde dich beobachten, Arthur“, schrieb Shelton nach seiner Partie gegen Jódar mit Blick auf des kommenden Match seines Kumpels Fils auf die Kameralinse, ehe er sich zu seinem Sieg äußerte: „Das war sehr hart, Rafa ist ein toller Spieler und ich bin froh, durchgekommen zu sein“, sagte der 24-Jährige: „Ich habe meinen Job gemacht – mal sehen, wofür es reicht.“

Shelton hatte zum Auftakt gegen Fils gewonnen, zwei Tage später aber – wie schon in allen sechs direkten Duellen zuvor – gegen Zverev verloren. Gegen Youngster Jódar (20) hielt der Weltranglistenvierte nun dem Druck stand. Auch zwei Satzbälle seines Kontrahenten im Tiebreak des ersten Durchgangs konnte er abwehren, ehe er die Weichen auf Sieg stellte.