Einen Tag nach seinem dramatischen Halbfinal-Sieg geht dem Tschechen gegen den Monegassen die Luft aus.

Einen Tag nach seinem dramatischen Halbfinal-Erfolg gegen Jan-Lennard Struff hat der tschechische Tennisprofi Jiri Lehecka den Turniersieg in Basel verpasst. Lehecka unterlag im Endspiel dem Monegassen Valentin Vacherot nach starkem Beginn 6:2, 3:6, 3:6.

Der 24 Jahre alte Lehecka hatte am Samstag gegen Struff im zweiten Satz einen Matchball abgewehrt und sich schließlich in einem packenden Duell durchgesetzt. In seinem dritten Finale des Jahres 2026 kassierte der Tscheche aber seine dritte Niederlage, zuvor hatte er die Endspiele von Miami (gegen Jannik Sinner) und Tokio (gegen Carlos Alcaraz) verloren. Von den neun Finals in seiner ATP-Karriere hat er nur zwei gewonnen.

Vacherot (27) siegte indes auch im zweiten ATP-Endspiel seiner Karriere. 2025 hatte er sensationell das Masters von Shanghai gewonnen. Vacherot rückt damit auf Platz 27 der Weltrangliste vor, Lehecka klettert auf Platz 15.

Auf Vacherot wartet zu Wochenbeginn die nächste schwere Aufgabe. In der ersten Runde des Masters in Paris trifft er auf Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic, der im Achtelfinale von Basel an Struff gescheitert war.