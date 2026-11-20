Die ATP erhöht die Ausschüttung an seine Profis. Aber nicht nur Alexander Zverev und Co. verdienen künftig mehr Geld. Vor allem die Profis außerhalb der Top 100 werden gestärkt.

Die männlichen Tennisprofis dürfen sich ab 2028 auf deutlich mehr Geld freuen. Künftig werden mehr als 320 Millionen Euro an Preisgeldern und Prämien von der ATP ausgeschüttet, das teilte die Tour-Organisation am Freitag mit.

Nach Prognosen der ATP werden Spieler der Top 100 dann mindestens 1,1 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, was einem Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zu 2025 entspricht. Am stärksten profitieren aber die Spieler der erweiterten Tennis-Elite.

Alexander Zverev und Co. dürfen sich künftig über mehr Geld freuen Alexander Zverev und Co. dürfen sich künftig über mehr Geld freuen © IMAGO/ABACAPRESS

Tennis: ATP kündigt Ranglistenbonus an

Für Profis der Top 175 sind mindestens 450.000 Dollar vorgesehen (plus 47 Prozent), Spieler der Top 250 sollen mindestens 250.000 Dollar erhalten, ein Zuwachs von rund zwei Dritteln. Die ATP kündigte außerdem einen neuen Ranglistenbonus am Ende des Jahres in Höhe von 25 Millionen Dollar an, der gleichmäßig an die besten 250 Spieler verteilt wird.

„Für einen Spieler, der auf Platz 100 bis 250 rangiert, ist es eine bedeutende Summe, am Jahresende einen Scheck über 100.000 Dollar zu erhalten“, sagte ATP-Präsident Andrea Gaudenzi.

„Bezieht man das Preisgeld der Grand-Slam-Turniere mit ein, wird die Gesamtsumme voraussichtlich auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar steigen“, teilte die ATP mit.

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Zverev könnte von Bonuspool profitieren

In dieser Summe enthalten ist ein Bonuspool von 50 Millionen US-Dollar, der sich den Angaben zufolge mehr als verdoppelt hat. Die Summe wird an die 30 bestplatzierten Spieler vor den Masters-1000-Turnieren ausgeschüttet. Der Weltranglistenerste, derzeit Alexander Zverev, könne dabei „Anspruch auf 2 Millionen Dollar pro Turnier“ erhalten.

Die Idee hinter dem Bonuspool sei es, „diesen Wert den Spielern zukommen zu lassen, die tatsächlich bis tief in die Auslosung, ins Halbfinale und ins Finale vordringen“, sagte Gaudenzi: „Alcaraz, Sinner, Sascha (Zverev) – die vier Besten sind es, die tatsächlich die zusätzliche Arbeit leisten, den zusätzlichen Einsatz zeigen und die zusätzlichen Tage bei diesen Turnieren verbringen.“

DEINE MEINUNG

Die ATP kündigte außerdem Reformen des Kalenders und des Ranglistensystems für das Jahr 2028 an. Dabei sollen auch weitere Turniere gestrichen werden. Der Kalender für 2028 wird Anfang 2027 vorgestellt. „Wenn wir das Ziel erreichen wollen, die Saisonpause zu verlängern, müssen wir die Anzahl der Turniere reduzieren. Es gibt keine andere Lösung“, sagte Gaudenzi.