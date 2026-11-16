Zverev hofft auf Einbürgerung seiner Oma

Die Großmutter des Weltranglistenersten hat nur ein Drei-Monats-Visum. Die Familie Zverev wünscht sich einen deutschen Pass.

Deutscher Pass für den „Edelfan“? Tennisstar Alexander Zverev hofft auf eine zeitige Einbürgerung seiner Oma Natalia. „Wir versuchen sehr, sehr stark, dass sie einen deutschen Pass bekommt. Was aber schwierig ist“, sagte Zverev am Rande der ATP Finals in Turin, bei denen seine Großmutter aus Sotschi vor Ort ist.

„Sie hat immer nur ein Drei-Monats-Visum“, sagte Zverev, und „da sie aus Russland kommt, ist das momentan ein schwieriges Thema.“

Oma Natalia fieberte bei Zverevs Auftaktsieg euphorisch mit

Auch ein verlängertes Visum sei eine Option für die Zverev-Familie. „Wir versuchen alles, aber momentan hat noch nichts so richtig geklappt.“ Die Behörden würden nicht wirklich verstehen, dass er finanziell für sie aufkommen kann, sagte der Weltranglistenerste.

Oma Natalia saß bei Zverevs souveränem 6:4, 6:4-Auftaktsieg gegen den Spanier Rafael Jódar in seiner Box und fieberte euphorisch mit, immer wieder stand sie auf und bejubelte Punkte ihres Enkels. Sie war auch bei Zverevs erstem Grand-Slam-Titel in Paris vor Ort dabei.