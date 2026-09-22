Davis Cup: Deutscher Gegner fix

In Bologna will das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann um den Titel mitspielen. Zum Auftakt geht es gegen Großbritannien.

Die deutschen Tennismänner starten mit einem Duell gegen Großbritannien in ihre Titelmission beim Davis-Cup-Finalturnier. Dies ergab die Auslosung für das Event in Bologna vom 24. bis 29. November. Sollte das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann das Halbfinale erreichen, würde der Sieger aus der Partie zwischen Österreich und Spanien warten.

Zverev: „Ich habe noch viele Turniere vor mir“

Den Sprung ins Finalevent hatte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) angeführt von Alexander Zverev mit einem 3:1 in Halle/Westfalen gegen Kroatien geschafft. Es ist davon auszugehen, dass der Sieger der French Open und US Open beim Angriff auf den ersten deutschen Davis-Cup-Titel seit 1993 erneut dabei sein wird – auch wenn er noch keine endgültige Zusage geben wollte.

Alexander Zverev führte die DTB-Auswahl nach Bologna Alexander Zverev führte die DTB-Auswahl nach Bologna © picture-alliance/dpa/SID/Christoph Reichwein

„Bis Bologna sind es noch zwei Monate Zeit. Ich habe noch viele Turniere vor mir“, sagte Zverev, der den Modus des traditionsreichen Wettbewerbs immer wieder kritisiert. Die Trophäe einmal mit Deutschland zu gewinnen, reizt ihn dennoch. Im vergangenen Jahr schied sein Team im Halbfinale gegen Spanien aus.