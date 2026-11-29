Bei der Auslosung für den Start im kommenden Jahr erwischte das Team von Michael Kohlmann kein leichtes Los.

Die deutschen Tennis-Männer müssen in der ersten Qualifikationsrunde des Davis Cups 2027 in Kroatien antreten. Dies ergab die Auslosung am Rande der diesjährigen Finalrunde in Bologna am Sonntag. Dort war das Team um den Weltranglistenersten Alexander Zverev bereits im Viertelfinale gescheitert.

„Kroatien ist ein sehr anspruchsvoller Gegner, den wir natürlich noch gut aus unserem Duell im September kennen“, sagte Bundestrainer Michael Kohlmann mit Blick auf die Partie zwischen dem 5. und 7. Februar. In Halle/Westfalen hatte sich die DTB-Auswahl mit 3:1 durchgesetzt und sich damit für die Endrunde qualifiziert, wo allerdings mit einem 1:2 gegen Großbritannien das frühe Aus kam.

„Wir werden uns intensiv vorbereiten und alles dafür tun, dass wir auch im Februar erfolgreich sind“, sagte Kohlmann zum neuen Anlauf in der kommenden Saison. Sollten sich die deutschen Männer erneut gegen Kroatien durchsetzen, würde in der 2. Qualifikationsrunde vom 17. bis 19. September 2027 in Südkorea oder Dänemark ein weiteres Auswärtsspiel anstehen.