Jiri Lehecka entscheidet das erste Duell beim Finalturnier in Bologna.

Tschechiens Tennisprofis haben als erstes Team das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Die Auswahl um den Weltranglisten-14. Jiri Lehecka setzte sich am Dienstag zum Auftakt des Finalturniers in Bologna gegen Kanada mit 2:0 durch. Lehecka gewann das entscheidende Einzel gegen Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:4), 6:2, zuvor hatte Tomas Machac bereits Liam Draxl mit 6:2, 3:6, 6:2 geschlagen. Ein Doppel wird in Bologna nur bei Gleichstand nach den Einzeln gespielt.

Tschechien, Sieger von 2012 und 2013, steht damit erstmals seit 2014 unter den besten Vier im Davis Cup. Im Halbfinale geht es nun am Freitag gegen Italien oder Südkorea. Die deutsche Auswahl um den Weltranglistenersten Alexander Zverev spielt erst am Donnerstag ihr Viertelfinale gegen Großbritannien.

Für das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sind auch Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und das Weltklassedoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei. Ziel ist der erste Triumph seit 1993.