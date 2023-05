Djokovic-Aussagen: Sportministerin schaltet sich ein

Der serbische Grand-Slam-Rekordchampion hatte nach seinem Erstrundensieg in Paris auf die Kameralinse geschrieben, der Kosovo sei das "Herz Serbiens", und fügte "stoppt die Gewalt" an. Hintergrund des umstrittenen Kommentars sind die jüngsten Ausschreitungen im Kosovo, bei denen etwa 30 Soldaten der internationalen Schutztruppe KFOR verletzt wurden.

Der Tennis-Weltverband ITF meldete sich am Mittwoch ebenfalls zu Wort und betonte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass "politische Äußerungen" von Athleten nicht verboten seien. Die Verhaltensregeln für Spieler bei Grand-Slam-Turnieren lägen in der Verantwortung der Veranstalter, stellte die ITF fest: "In diesen Regeln gibt es keine Bestimmung, die politische Äußerungen von Spielern verbietet."