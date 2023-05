French Open: Tsitsipas locker in der dritten Runde

Der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas ist mühelos in die dritte Runde der French Open in Paris eingezogen. Mit dem Spanier Roberto Carballes Baena machte der Grieche beim 6:3, 7:6, 6:2 am Mittwoch kurzen Prozess. Nach 2:16 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen ersten Matchball.