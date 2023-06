Hanfmann verliert in der zweiten Runde von Paris

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 31-Jährige aus Karlsruhe unterlag dem an Position 23 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 3:6, 3:6, 4:6. Hanfmann war in der Qualifikation gescheitert, aber als Lucky Loser ins Hauptfeld von Paris gerutscht. Dort setzte er sich zum Auftakt in knapp fünf Stunden gegen den Brasilianer Thiago Monteiro durch.

Gegen Sandplatzspezialist Cerundolo (24) war Hanfmann am Donnerstag chancenlos. Dennoch war die Reise nach Paris ein Erfolg mit 97.000 Euro Preisgeld und einem Sprung in der Weltrangliste in bislang ungekannte Höhen. Schon nach seinem überraschenden Viertelfinale beim Sandplatz-Masters in Rom war Hanfmann zuletzt auf Platz 64 und damit so hoch wie nie zuvor im ATP-Ranking geklettert.