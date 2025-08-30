US Open: Struff gegen Djokovic in der Nightsession

Ganz große Bühne für Jan-Lennard Struff: Der deutsche Tennisprofi spielt in seinem Achtelfinale bei den US Open gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zur Primetime in der Nightsession. Die Partie in New York wurde für Sonntag um 19.00 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium angesetzt - in Deutschland ist das Match damit in der Nacht auf Montag ab 1.00 Uhr (Sporteurope.tv und Sky) zu verfolgen.