US Open: Zverevs Mixed-Match nach Sinner-Absage LIVE im TV, Stream & Ticker

Alexander Zverev startet am Dienstag im Mixed-Wettbewerb der US Open. Trotz der körperlichen Probleme, über die er zuletzt beim ATP-Masters in Cincinnati geklagt hatte, geht der Deutsche im reformierten Wettbewerb im Vorfeld der Einzelwettbewerbe der US Open in New York an den Start.
Zverev gegen Sinner-Ersatz gefordert
Beim Auftakt-Match am Dienstagabend deutscher Zeit hieß das Gegner-Duo von Zverev und dessen Partnerin Belinda Bencic ursprünglich Jannik Sinner und Katerina Siniakova, Sinner musste jedoch kurzfristig absagen.
Das neue Gegner-Duo bilden Danielle Collins und Christian Harrison aus den USA. Startzeitpunkt wird wohl nicht vor 22 Uhr deutscher Zeit sein.
US-Open: So können Sie Zverev/Bencic vs Harrison/Collins heute live sehen
- TV: Sky
- Stream: WOW, sporteurope.tv
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Bei dem reformierten Mixed-Wettbewerb treten in diesem Jahr zahlreiche der besten Einzelspieler der Tour an, die sich über ihre Ranglistenposition qualifiziert haben.
Viele Doppelexperten und -spezialisten sind hingegen außen vor, was im Vorfeld des Turniers für Diskussionen sorgte. Gespielt werden außer im Finale verkürzte Sätze, die zweite Runde wird ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) bestritten, die Halbfinals und das Finale sind für Mittwoch angesetzt.
Zverev hatte bei seiner Halbfinalniederlage gegen Alcaraz in Cincinnati zuletzt große Probleme offenbart. „Bei mir dreht sich alles“, sagte er zu einem herbeigerufenen Arzt.
Wie schon im Viertelfinale zuvor gegen den US-Amerikaner Ben Shelton machten Zverev offenbar die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen - und er fand kein Mittel, dagegen anzukämpfen.
