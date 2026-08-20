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US Open: Drei Worte reichen Alcaraz für große Neuigkeiten

Drei Alcaraz-Worte lösen Ekstase aus

Carlos Alcaraz kündigt nach langer Auszeit seine Teilnahme bei den US Open an. Ein Fußball-Journalist darf dies sogar verkünden.
Carlos Alcaraz kehrt bei den US Open zurück
© IMAGO/Sportimage
SPORT1
Carlos Alcaraz kündigt nach langer Auszeit seine Teilnahme bei den US Open an. Ein Fußball-Journalist darf dies sogar verkünden.

Viele hatten nicht mehr damit gerechnet und Experten in Spanien rieten bereits zu einer späteren Rückkehr im Herbst – doch Carlos Alcaraz hat sich anders entschieden und wird tatsächlich bei den US Open antreten.

Der Spanier machte am Donnerstagabend seine Teilnahme am 20. August über seine Social-Media-Kanäle publik. Alcaraz schrieb auf X einfach nur „Here We Go“ mit der US-Flagge.

Es ist ein Slogan, den der Journalist Fabrizio Romano geprägt hat für die Verkündung von Fußball-Transfers. Auf Instagram ließ Alcaraz sogar Romano selbst die Nachricht verkünden. Dort kommentierte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger unter dem Post des Italieners ebenfalls mit „Here We Go“.

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Innerhalb von gut 30 Minuten hatte der Instagram-Post über 180.000 Likes, auch Fußballer wie Javi Puado von Espanyol Barcelona schrieben begeistert „Vamooosss“.

Alcaraz bei den US Open dabei – was macht Sinner?

Damit ist Alcaraz‘ Rückkehr nach der Handgelenksverletzung auf die große Bühne nach Monaten des Wartens offiziell. Der 23-Jährige hatte seit April pausieren müssen.

Nachdem er alle Vorbereitungsturniere auf die US Open abgesagt hatte, war seine Rückkehr in New York als unwahrscheinlich angesehen worden. Schließlich steigt er direkt mit Best-of-5-Tennis wieder ein.

Doch nach offenbar guten Trainingseinheiten mit Holger Rune in dieser Woche entschied sich Alcaraz nun doch dazu, die Titelverteidigung zu wagen.

In Italien wird nach Alcaraz‘ Ankündigung derweil umso mehr auf eine offizielle Entscheidung von Jannik Sinner erwartet, was dessen Teilnahme in New York betrifft.

Die Gazzetta dello Sport schrieb, man warte nun auf eine entsprechende Mitteilung des Italieners.

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