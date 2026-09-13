Plötzlich taucht sie doch auf

Ben Shelton trifft im US-Open-Finale auf Alexander Zverev. Aufgrund einer parallel stattfindenden Sportveranstaltung fehlt lange dessen Freundin, die ihn in New York bisher lautstark unterstützt hatte. Am Ende taucht sie doch noch auf.

Ben Shelton musste bei der US-Open-Final-Niederlage gegen Alexander Zverev (3:6, 6:7, 7:5, 2:6) lange Zeit ohne seine größte Unterstützerin Trinity Rodman auskommen – bis sie am Ende doch noch auftauchte.

Während Shelton das bislang größte Match seines Lebens bestritt, stand für seine Freundin mit Washington Spirit ein NWSL-Spiel gegen Boston Legacy an.

Trinity Rodman unterstützte ihren Freund Ben Shelton bei den US Open Trinity Rodman unterstützte ihren Freund Ben Shelton bei den US Open © IMAGO/MediaPunch

Die Anstoßzeit um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) kollidierte mit dem nur eine Stunde später angesetzten US-Open-Endspiel ihres Freundes.

Für Rodman war es kein gewöhnlicher Termin im dichten Kalender. Die US-Nationalspielerin gehört zum Kader von Washington Spirit und ging im Duell mit Boston Legacy über die volle Distanz. Auch sie erlebte einen gebrauchten Abend. Washington verlor nämlich mit 0:3 (0:0).

US Open: Shelton verliert Finale gegen Zverev

Die 24-jährige Rodman hatte Shelton während seines US-Open-Laufs mehrfach begleitet, auch beim spektakulären Viertelfinalerfolg gegen Carlos Alcaraz, der erst um 3.33 Uhr morgens endete. Im Halbfinale drehte Shelton gegen Frances Tiafoe einen Satzrückstand und gewann 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Wie eng beide ihre Termine abstimmen müssen, schilderte Shelton kürzlich im Gespräch mit der ATP Tour: „Manche Leute können sagen, dass es schwierig ist, eine Beziehung zu führen, wenn beide Profisportler sind. Aber meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der versteht, was man durchmacht.“

Rodman und Shelton hatten ihre Beziehung im vergangenen März öffentlich gemacht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.