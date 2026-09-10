Deutsches Duo im US-Open-Finale

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz greift nach dem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Triumph.

Kevin Krawietz und Tim Pütz greifen bei den US Open nach ihrem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das deutsche Davis-Cup-Doppel gewann auch sein Halbfinale gegen Rajeev Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) mit 6:3, 6:4 und zog zum zweiten Mal ins Finale von New York ein. 2024 hatten Krawietz und Pütz dort das Endspiel in zwei Sätzen verloren. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Dieses Mal geht es gegen Harri Heliövaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien) oder gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) um den Titel. Die beiden Duos absolvieren in der Nacht auf Freitag ihr Halbfinale.

Für Krawietz/Pütz, das Duo aus Coburg und Frankfurt, ist der größte gemeinsame Erfolg bislang der Triumph bei den ATP Finals 2024. Krawietz ist zudem bereits zweimaliger French-Open-Sieger an der Seite seines früheren Partners Andreas Mies.

Krawietz und Pütz gehören zum Davis-Cup-Team von Bundestrainer Michael Kohlmann, das in der kommenden Woche in Halle/Westfalen gegen Kroatien um die Qualifikation für das Finalturnier im November in Bologna kämpft.

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