Deutsches Talent verpasst Finale

Nanu! Wer taucht denn hier bei den US-Open auf?

Der 18 Jahre alte Jamie Mackenzie verliert im Halbfinale gegen eine US-Hoffnung. Der letzte deutsche Juniorenerfolg liegt 30 Jahre zurück.

Das deutsche Tennistalent Jamie Mackenzie (Düsseldorf) hat bei den US Open den Finaleinzug bei den Junioren verpasst. Der an Position zwei gesetzte 18-Jährige unterlag dem ein Jahr jüngeren US-Amerikaner Marcel Latak in der Runde der besten vier mit 3:6, 6:7 (2:7).

Bei den Profis spielte der in Neuseeland geborene Mackenzie 2025 seine ersten Turniere, im ATP-Ranking steht er derzeit auf Position 611.

Jamie Mackenzie musste sich im Halbfinale geschlagen geben Jamie Mackenzie musste sich im Halbfinale geschlagen geben © picture-alliance/pepphoto/SID/Horst Mauelshagen

US Open: Mackenzie verliert im Halbfinale

In diesem Jahr gewann Mackenzie gemeinsam mit Vincent Reisach (17/Landshut) den Junioren-Titel im Doppel bei den French Open.

Als bislang letzter Deutscher hatte Daniel Elsner 1996 den Juniorentitel in New York gewonnen. Der jüngste deutsche Nachwuchs-Erfolg im Einzel bei einem Major liegt erst ein gutes Jahr zurück: 2025 triumphierte Niels McDonald bei den French Open.