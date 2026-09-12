Wer gewinnt das Traumfinale?

Am Samstagabend steigt bei den US Open das Damenfinale. Wer triumphiert am Ende: Aryna Sabalenka oder Jelena Rybakina?

Besser geht es nicht! Das Damenfinale bei den US Open findet mit dem Duell zwischen Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina (22.00 Uhr im LIVETICKER) mit dem klangvollsten Namen statt.

„Ich bin bereit für den Kampf. Ich bin bereit, alles für den Sieg zu tun“, sagte Sabalenka vor dem mit Spannung erwarteten Frauen-Finale.

Gewinnt Aryna Sabalenka die US Open? Gewinnt Aryna Sabalenka die US Open? © IMAGO/Shutterstock

US Open: So verfolgen Sie das Damen-Finale Sabalenka – Rybakina live

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Schon vor dem Kracher zwischen den beiden weltbesten Tennisspielerinnen ist klar: Die Kasachin Rybakina (27) wird Sabalenka (28) am Montag vom Thron stürzen und zur neuen Nummer eins der Welt aufsteigen.

Sabalenka könnte beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres als erste Spielerin seit US-Ikone Serena Williams (2012 bis 2014) dreimal nacheinander triumphieren, seit 2023 ist sie im Big Apple ungeschlagen. Sabalenka sei eine „unglaubliche Spielerin“, sagte Rybakina nach ihrem hart erkämpften 3:6, 6:4, 6:4-Halbfinalerfolg gegen US-Publikumsliebling Coco Gauff, „ich muss mein Level nochmal steigern“.

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„Ich bin selbstbewusst und fühle mich im Moment sowohl geistig als auch körperlich wirklich stark“, sagte Sabalenka, die ein durchwachsenes Jahr hinter sich hat, nach ihrem souveränen 7:5, 6:2-Halbfinalsieg gegen die Weltranglistendritte Jessica Pegula (USA).

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)