Zverev auf einmal bei „Wer wird Millionär?“

Einige Stunden nach seinem Triumph bei den US Open taucht Alexander Zverev plötzlich in Günther Jauchs bekannter Quiz-Sendung auf. Der Moderator stellt Zverev dabei eine interessante Frage.

Kurz nach seinem Triumph bei den US Open hat Alexander Zverev für eine TV-Überraschung gesorgt. Bei der Aufzeichnung des Prominenten-Specials von „Wer wird Millionär?“ wurde der deutsche Tennis-Superstar einige Stunden nach dem großen Endspiel in New York kurzerhand von Moderator Günther Jauch per Video angerufen – und der Champion ging tatsächlich ran. Der Sender RTL verbreitete ein Video von der Szene in den Sozialen Medien.

Der Anruf kam natürlich nicht von ungefähr: Immerhin saß Zverevs Freundin Sophia Thomalla gerade als Kandidatin auf dem Stuhl. Jauch verriet sogar, dass er Zverevs Finale gegen Ben Shelton zuvor gemeinsam mit Thomalla geschaut hatte: „Es war wirklich einer der größten und tollsten Siege, die ich gesehen habe“, schwärmte der 70-Jährige.

Jauch mit interessanter Frage an Zverev

Zverev, der während des Telefonats noch im Auto durch New York zu zahlreichen Presseterminen unterwegs war, bedankte sich und bekam von Jauch direkt noch weitere Fragen gestellt: „Schläft man danach? 18 Stunden sind vorbei. Es lag ja auch eine Nacht in Amerika dazwischen, oder? Kann und will man das dann nicht?“, wollte die Moderator-Legende wissen.

Zverev musste nur grinsen und antwortete verschmitzt: „Ich glaube, Herr Jauch, Sie kennen die Antwort auf diese Frage. Ich glaube, ich habe noch nicht geschlafen. Ich fühle mich gut. Aber ich habe nicht geschlafen.“

Jauch war nun endgültig vom Interesse gepackt. Weil Thomalla bei Zverevs Triumph erneut nicht als Unterstützung dabei war, wollte er wissen, ob das vielleicht sogar besser sei. Zverev entschärfte jedoch. „Nein, das kann man nicht sagen. Wir sind beides Menschen, die Arbeit haben. Sophia arbeitet 90 Prozent des Jahres sehr, sehr hart, so wie wir es von ihr kennen. Und das ist vollkommen in Ordnung.“

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Zverev auf einmal bei „Wer wird Millionär“

Zverev drehte den Spieß dann noch um und fragte Jauch aus, wie sich Thomalla in der Show schlage. Die Antwort darauf ist im Clip nicht zu sehen. Jedoch wollte Jauch unbedingt eine weitere Frage loswerden: „Wie lang ist ein Zollstock?“, wurde Zverev gefragt. Der konnte die Lösung direkt verkünden: „Zwei Meter.“

Offenbar hatte Thomalla zuvor genau mit dieser Frage Probleme gehabt. Die ganze Szene wird erst am 19. November um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein.

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