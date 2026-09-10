Zverev-Frage: Deutsches Duo witzelt

Alexander Zverev steht bei den US Open im Halbfinale. Bei einer Frage zu dem Superstar geben zwei andere deutsche Tennisspieler eine amüsante Antwort.

Alexander Zverev ist bei den US Open im Eiltempo ins Halbfinale eingezogen – zwei deutsche Tenniskollegen interessierte das allerdings nur am Rande.

Die Doppelspieler Kevin Krawietz und Tim Pütz hatten die Runde der letzten Vier in New York ebenfalls gerade erreicht, als sie bei Sky nach den Plänen für den weiteren Tagesverlauf gefragt wurden. Ob man nun die Partie von Davis-Cup-Kollege Zverev verfolgen werde?

Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz schauen Alexander Zverev nicht zu Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz schauen Alexander Zverev nicht zu © IMAGO/ZUMA Press

Pütz antwortete zunächst mit „Ja“, doch der neben ihm stehende Krawietz grätschte grinsend dazwischen und sagte: „Sei ehrlich“. Pütz korrigierte seine Antwort umgehend zu einem „Nein“. Krawietz erklärte dann noch: „Schaut er bei uns zu? Nein, also …“

Deutsche Tennis-Spieler setzen auf Erholung

Die Botschaft dürfte klar sein: Während man im Davis Cup häufiger gemeinsam antritt, liegt der Fokus bei den US Open klar auf den eigenen Leistungen. Erholung geht nach den Spielen vor. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Zverev sagte nach seinem Halbfinaleinzug zum Beispiel, dass er nach seinen Nachtschichten für gewöhnlich bis 13 Uhr schlafe.