Boris Becker überreicht beim 40. Paris Masters die Trophäe. Der dreimalige Champion steht im Mittelpunkt der Jubiläumsausgabe.

Boris Becker wird nach dem Endspiel am Sonntag die Siegertrophäe des Paris Masters überreichen. Der dreimalige Champion steht im Mittelpunkt der Jubiläumsausgabe: Vor 40 Jahren hatte der Deutsche die Premierenauflage gewonnen und sich als erster Spieler auf dem Pokal verewigt.

Turnierdirektor Cédric Pioline sieht in diesem Erfolg einen Schlüsselmoment der Geschichte. „Für mich hat dieser Moment das Turnier etabliert und ihm dauerhaft einen Platz verschafft. 40 Jahre später freuen wir uns, Boris Becker, den ersten Sieger, bei uns zu haben“, sagte Pioline.

Boris Becker ist ein ehemaliger Weltranglistenerster Boris Becker ist ein ehemaliger Weltranglistenerster © IMAGO/Sven Simon

Becker triumphierte bei dem Hallen-Hartplatzturnier außerdem 1989 und 1992.

Von Mittwoch an sollen weitere frühere Sieger auf dem Centre Court gewürdigt werden: Stefan Edberg, Goran Ivanisevic sowie die bislang drei französischen Champions Guy Forget, Sébastien Grosjean und Jo-Wilfried Tsonga. Forget gewann 1991, Grosjean 2001 und Tsonga 2008.

Paris Masters ehrt Gael Monfils nach seinem Rücktritt

Am Dienstagabend ehrt das Turnier zudem Gael Monfils, der 2009 und 2010 jeweils das Finale erreicht hatte.

Die 40. Auflage ist die zweite in der Plenitude Arena, nachdem das Turnier seinen langjährigen Standort Bercy verlassen hatte. Pioline, der nach eigenen Angaben bei mindestens 39 Ausgaben zumindest einen Tag vor Ort war, bezeichnet das Event als „junges altes Turnier mit einer reichen Geschichte“.

Becker prägte die Anfangsphase, Novak Djokovic hält mit sieben Titeln den Rekord. Am Sonntag übergibt Becker den Pokal nun an den nächsten Champion.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.