Rothenbaum-Frauenturnier: Organisatoren hoffen auf „Upgrade“

Die Organisatoren der Tennisturniere am Hamburger Rothenbaum sind zuversichtlich, in den kommenden Jahren ihr Frauen-Events auf ein WTA-500er-Level zu hieven. „Diese Bewerbung befindet sich jetzt im Prozess“, sagte Chairman Peter Michael Reichel in einer Presserunde am Samstag. Für 2025 könne er „eigentlich fast die Garantie abgeben, dass wir es schaffen werden.“